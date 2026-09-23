Jhonsson Pulpo en la Base Naval del Callao: ¿qué otros reclusos hay en el centro de máxima seguridad?

Jhonsson Pulpo, cabecilla de la banda criminal ‘Los Pulpos’, fue trasladado a la Base Naval del Callao para cumplir la orden de 36 meses de prisión preventiva dictada en su contra. El operativo contó con un amplio despliegue de seguridad durante su salida de la sede policial y su traslado hacia el centro de reclusión de máxima seguridad.

Alias ‘Jhonsson Pulpo’ fue resguardado por agentes de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT), quienes portaban armas de largo alcance. Salió de la sede policial con chaleco antibalas, mameluco rojo y esposas en pies y manos, mientras era trasladado en un vehículo completamente blindado y con protección balística de alta resistencia.

El ingreso a la Base Naval del Callao se produce en el marco de la orden de prisión preventiva y de las medidas de seguridad adoptadas para su traslado. Allí permanecerá junto con otros internos considerados de alta peligrosidad.

OTROS RECLUSOS DE LA BASE NAVAL

En el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao también se encuentra Erick Moreno Hernández, conocido como ‘El Monstruo’. La junta clasificadora del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dispuso su internamiento en este establecimiento debido a su alto perfil de peligrosidad.

“Se ha dispuesto el ingreso del interno Erick Luis Moreno Hernández al centro de reclusión de máxima seguridad de la Base Naval del Callao por haber cometido delitos de extrema gravedad y por razones de seguridad, donde deberá cumplir el régimen de vida y tratamiento correspondiente”, declaró en enero de 2026 la entonces jefa interina del INPE, Shadia Valdez Tejada.

La Base Naval del Callao es considerada uno de los centros de reclusión de máxima seguridad del Perú. A diferencia de los penales comunes, la seguridad de sus instalaciones no está a cargo del personal del INPE, sino de efectivos de la Marina de Guerra del Perú.

Entre los internos que estuvieron recluidos en sus instalaciones figuran el cabecilla de la agrupación terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y el cabecilla del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Víctor Polay Campos. En la Base Naval también se encuentra el ex asesor presidencial y ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, Vladimiro Montesinos.

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