Juan Núñez: Dictan prisión preventiva contra menor implicado en asesinato de periodista en La Libertad

El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra el adolescente, identificado con las iniciales S. J. J. A., por los delitos de sicariato en el marco de las investigaciones por el asesinato del periodista Fernando Núñez en la provincia de Pacasmayo, en La Libertad.

La Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de La Libertad presentó elementos de convicción que incluyeron testimonios, peritajes y análisis de cámaras de vigilancia para solicitar el recurso coercitivo contra el menor de 16 años de edad. Además lo acusaron de tentativa de sicariato en perjuicio de David Núñez, hermano de la víctima, quien resultó gravemente herido en el ataque.

El Ministerio Público también incluyó en el caso a Jaime Zelada, en calidad de coautor, y Marcos Lara como cómplice en la planificación y ejecución del ataque contra el periodista.

Según las diligencias de la Fiscalía, Fernando Núñez y su hermano fueron interceptados por una motocicleta en la que se trasladaban Jaime Zelada y S. J. A. A. Este último habría aprovechado la ocasión para disparar a ambos.

