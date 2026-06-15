Julio Velarde: economía peruana crece, pero aún por debajo de su potencial

La economía peruana continúa mostrando señales de recuperación durante el 2026, aunque su ritmo de crecimiento aún se encuentra por debajo de su potencial. Así lo señaló el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, durante el Encuentro Económico Región Loreto realizado en la ciudad de Iquitos.

El titular del ente emisor destacó que el país atraviesa un contexto internacional favorable, impulsado por los altos precios de los principales minerales de exportación. Sin embargo, consideró que el desempeño económico podría ser mayor dadas las condiciones actuales del mercado global.

Según informó Velarde, el producto bruto interno (PBI) registró un crecimiento de 3,7% en abril y acumula una expansión cercana al 3,6% en lo que va del año. El funcionario indicó que estos resultados reflejan una recuperación sostenida de la actividad económica tras los periodos de desaceleración registrados en años anteriores.

Durante su exposición en Loreto, el presidente del BCRP señaló que el país cuenta con condiciones externas favorables gracias a los elevados precios del cobre, oro y otros minerales. No obstante, sostuvo que el crecimiento observado sigue siendo moderado frente a las oportunidades que ofrece el escenario internacional. En ese sentido, calificó el desempeño actual como un crecimiento “pálido” en comparación con el potencial que podría alcanzar la economía peruana.

LOS RETOS DE LORETO

Velarde también remarcó la importancia de aprovechar este contexto para impulsar la inversión y fortalecer el crecimiento económico en los próximos años. Asimismo, recordó que el Perú mantiene términos de intercambio históricamente altos, situación que favorece los ingresos provenientes de las exportaciones.

En el caso de Loreto, la reunión económica se realizó en un momento en que la región enfrenta desafíos vinculados a la actividad productiva. De acuerdo con cifras difundidas durante el encuentro, la economía loretana registró una contracción de 1,4% en el primer trimestre de 2026, asociada principalmente a una menor producción petrolera.

El Encuentro Económico Región Loreto reunió a autoridades, empresarios y especialistas para analizar las perspectivas de crecimiento regional y nacional. Entre los temas abordados figuraron la recuperación económica, la inversión privada y las oportunidades que ofrece el actual ciclo favorable de los mercados internacionales.

Las proyecciones del BCRP apuntan a que la economía peruana mantendrá una trayectoria positiva durante los próximos meses. No obstante, las autoridades han señalado que será clave preservar la estabilidad macroeconómica y generar condiciones que permitan aprovechar de manera más eficiente el contexto externo favorable.

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