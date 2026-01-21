Julio Velarde en el Foro Económico Mundial 2026: “El crecimiento en Perú no ha sido tan malo”

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, participó del panel “Rompiendo el techo de crecimiento de América Latina” durante la Reunión Anual del Foro Económico Mundial 2026 (WEF), que se viene realizando en Davos, Suiza.

Precisó que, a pesar de la volatilidad política, el crecimiento en nuestro país “no ha sido tan malo”. El reconocido economista indicó durante su diagnóstico del panorama peruano que, si bien existe incertidumbre política, los indicadores económicos clave no se han visto golpeados. “El tipo de cambio no se movió y el rendimiento de los bonos estuvo bastante estable”, mencionó.

Velarde también apuntó que las economías en Latinoamérica han mejorado su situación frente a décadas anteriores, a pesar de la inflación existente en algunas regiones. “Los presidentes de los bancos han continuado con su política monetaria… comparado con los 70, 80 y 90, la situación es mucho mejor”.

No obstante, el crecimiento frente a gigantes como Asia todavía es lento. Por ello, resaltó la crucial importancia de la presencia del Estado en la mejora de servicios y, sobre todo, en la educación. “Si tienes una población con educación, serás próspero al final. Pero, tienes que invertir en eso”, enfatizó.

SOBRE LOS ARANCELES DE ESTADOS UNIDOS

Un punto relevante que comentó el presidente del BCRP fue sobre los aranceles impuestos por Estados Unidos. En su participación refirió que sí afecta a los productores estadounidenses, pues estos desconocen a qué se enfrentan al conseguir insumo y cuánto serán los precios por los bienes importados.

Velarde comentó que “nosotros tenemos un acuerdo comercial con Estados Unidos, libre de impuestos, que fue aprobado por el Congreso y se suponía que cualquier cambio solo se daría con la aprobación del mismo Parlamento estadounidense. Pero ahora vemos que tenemos nuevas tarifas”.

Además, precisó que estos aranceles han cambiado incluso más que los impuestos en otros países. Hizo la comparación de esta situación con lo que sucede en Perú, donde no se han realizado cambios mayores en las leyes para los impuestos a empresas desde 1992.

Velarde concluyó su participación en dicho panel con una perspectiva favorable hacia la digitalización de las finanzas. Indicó que es crucial estar preparados y conocer cómo afecta la inteligencia laboral en el trabajo.

