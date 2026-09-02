Lima será sede del gran encuentro mundial del Caballo Peruano de Paso este 10 y 11 de octubre

Lima se prepara para vivir una de las celebraciones ecuestres más importantes a nivel internacional con la realización del Mundial del Caballo Peruano de Paso, que se llevará a cabo el sábado 10 y domingo 11 de octubre en la Escuela de Equitación del Ejército – La Molina.

En esta edición, el evento marcará un hito al reunir delegaciones de 21 países, destacando por primera vez la participación de naciones como Alemania, China y Grecia, que se suman a países tradicionalmente vinculados a esta disciplina como Perú, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá, Argentina, Brasil y España, entre otros.

El público podrá disfrutar de un espectáculo de primer nivel que combina tradición, elegancia y destreza ecuestre, con actividades centrales como el Tercer Concurso Mundial de Marinera con Caballo Peruano de Paso, el Primer Concurso Mundial de Escuadras Ecuestres y la esperada Gran Final del Sexto Campeonato Internacional de Eficiencia, donde jinetes y caballos demostrarán su precisión, resistencia y conexión.

Uno de los momentos más impactantes será la coreografía monumental con delegaciones internacionales, junto a presentaciones culturales de alto nivel como el ballet folclórico Jallmay, además del emotivo homenaje a la cuadrilla del Señor de los Milagros a caballo de paso, que promete conmover a los asistentes.

El programa también incluye la participación de escuadras ecuestres internacionales, la farándula del Ejército Peruano a caballo, la presentación de La Reina del Concurso Mundial Amazonas del Perú, y diversos espectáculos que resaltan la riqueza cultural y tradición del país.

Pensando en toda la familia, el evento contará además con un patio de comidas, zona infantil, feria artesanal y shows musicales en vivo, convirtiéndose en una experiencia integral para grandes y chicos.

El Mundial del Caballo Peruano de Paso no solo celebra la elegancia y nobleza de nuestro caballo bandera, sino que también posiciona al Perú como referente internacional en cultura ecuestre y tradiciones vivas. La venta de entradas es en Joinnus.

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