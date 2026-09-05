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Partidos de hoy, sábado 5 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, sábado 5 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, sábado 5 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE

  • Liga 1 – Perú

3:00 p.m. | Sport Huancayo vs. Sport Boys – Liga 1

6:00 p.m. | Cusco FC vs. CD Moquegua – Liga 1

8:30 p.m. | Universitario vs. Comerciantes Unidos – Liga 1

  • Liga 2 – Perú

10:45 a.m. | AD Cantolao vs. Llacuabamba – YouTube Bicolor+

1:00 p.m. | César Vallejo vs. AD Jaén – YouTube Bicolor+

3:15 p.m. | Santos vs. Estudiantil CNI – YouTube Bicolor+

  • LaLiga – España

9:15 a.m. | Athletic Club vs. Atlético de Madrid – ESPN 3 y Disney+

11:30 a.m. | Rayo Vallecano vs. Racing Club – DSports y DGO

2:00 p.m. | Villarreal vs. Deportivo la Coruña – DSports y DGO

  • Premier League – Inglaterra

6:30 a.m. | Newcastle vs. Bournemouth – ESPN y Disney+

9:00 a.m. | Manchester City vs. Coventry -Disney+

9:00 a.m. | Brentford vs. Sunderland – ESPN y Disney+

9:00 a.m. | Fulham vs. Crystal Palace – ESPN y Disney+

9:30 a.m. | Brighton vs. Leeds United Disney+

9:30 a.m. | Nottingham Forest vs. Tottenham -Disney+

11:30 a.m. | Hull City vs. Aston Villa – Disney+

  • Serie A – Italia

8:00 a.m. | Fiorentina vs. Torino – ESPN 5 y Disney+

11:00 a.m. | Inter vs. Napoli – ESPN 5 y Disney+

1:45 p.m. | Roma vs. Atalanta – Disney+

  • Bundesliga – Alemania

8:30 a.m. | Borussia M’gladbach vs. Elversberg – Disney+

8:30 a.m. | Bayer Leverkusen vs. Union Berlin – Disney+

8:30 a.m. | Werder Bremen vs. RB Leipzig – Disney+

8:30 a.m. | Padeborn vs. Friburgo – Disney+

8:30 a.m. | Hoffenheim vs. Borussia Dortmund – Disney+

11:30 a.m. | Schalke 04 vs. Bayern Múnich – ESPN y Disney+

  • Ligue 1 – Francia

10:15 a.m. | Lens vs. Lorient – Disney+

1:45 p.m. | Le Havre vs. Brest – Disney+

1:45 p.m. | Niza vs. Le Mans – TV5MONDE

  • MLS – Estados Unidos

6:30 p.m. | Columbus Crew vs. Colorado – Apple TV

6:30 p.m. | Toronto vs. ChIcago Fire – Apple TV

6:30 p.m. | Philadelphia vs. Montreal – Apple TV

6:30 p.m. | Cincinnati vs. DC United – Apple TV

6:30 p.m. | Orlando City vs. San Diego FC – Apple TV

6:30 p.m. | Inter Miami vs. Atlanta United – Apple TV

6:30 p.m. | Charlotte FC vs. Dynamo – Apple TV

7:30 p.m. | Austin FC vs. SJ Earthquakes – Apple TV

7:30 p.m. | FC Dallas vs. Sporting FC – Apple TV

7:30 p.m. | Seattle Sounders vs. New York RB – Apple TV

8:30 p.m. | LA Galaxy vs. New England – Apple TV

8:30 p.m. | Real Salt Lake vs. LAFC – Apple TV

9:30 p.m. | Whitecaps vs. St Lous City SC – Apple TV

9:30 p.m. | Timbers vs. Minnesota – Apple TV

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