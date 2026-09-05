Partidos de hoy, sábado 5 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 5 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE
- Liga 1 – Perú
3:00 p.m. | Sport Huancayo vs. Sport Boys – Liga 1
6:00 p.m. | Cusco FC vs. CD Moquegua – Liga 1
8:30 p.m. | Universitario vs. Comerciantes Unidos – Liga 1
- Liga 2 – Perú
10:45 a.m. | AD Cantolao vs. Llacuabamba – YouTube Bicolor+
1:00 p.m. | César Vallejo vs. AD Jaén – YouTube Bicolor+
3:15 p.m. | Santos vs. Estudiantil CNI – YouTube Bicolor+
- LaLiga – España
9:15 a.m. | Athletic Club vs. Atlético de Madrid – ESPN 3 y Disney+
11:30 a.m. | Rayo Vallecano vs. Racing Club – DSports y DGO
2:00 p.m. | Villarreal vs. Deportivo la Coruña – DSports y DGO
- Premier League – Inglaterra
6:30 a.m. | Newcastle vs. Bournemouth – ESPN y Disney+
9:00 a.m. | Manchester City vs. Coventry -Disney+
9:00 a.m. | Brentford vs. Sunderland – ESPN y Disney+
9:00 a.m. | Fulham vs. Crystal Palace – ESPN y Disney+
9:30 a.m. | Brighton vs. Leeds United Disney+
9:30 a.m. | Nottingham Forest vs. Tottenham -Disney+
11:30 a.m. | Hull City vs. Aston Villa – Disney+
- Serie A – Italia
8:00 a.m. | Fiorentina vs. Torino – ESPN 5 y Disney+
11:00 a.m. | Inter vs. Napoli – ESPN 5 y Disney+
1:45 p.m. | Roma vs. Atalanta – Disney+
- Bundesliga – Alemania
8:30 a.m. | Borussia M’gladbach vs. Elversberg – Disney+
8:30 a.m. | Bayer Leverkusen vs. Union Berlin – Disney+
8:30 a.m. | Werder Bremen vs. RB Leipzig – Disney+
8:30 a.m. | Padeborn vs. Friburgo – Disney+
8:30 a.m. | Hoffenheim vs. Borussia Dortmund – Disney+
11:30 a.m. | Schalke 04 vs. Bayern Múnich – ESPN y Disney+
- Ligue 1 – Francia
10:15 a.m. | Lens vs. Lorient – Disney+
1:45 p.m. | Le Havre vs. Brest – Disney+
1:45 p.m. | Niza vs. Le Mans – TV5MONDE
- MLS – Estados Unidos
6:30 p.m. | Columbus Crew vs. Colorado – Apple TV
6:30 p.m. | Toronto vs. ChIcago Fire – Apple TV
6:30 p.m. | Philadelphia vs. Montreal – Apple TV
6:30 p.m. | Cincinnati vs. DC United – Apple TV
6:30 p.m. | Orlando City vs. San Diego FC – Apple TV
6:30 p.m. | Inter Miami vs. Atlanta United – Apple TV
6:30 p.m. | Charlotte FC vs. Dynamo – Apple TV
7:30 p.m. | Austin FC vs. SJ Earthquakes – Apple TV
7:30 p.m. | FC Dallas vs. Sporting FC – Apple TV
7:30 p.m. | Seattle Sounders vs. New York RB – Apple TV
8:30 p.m. | LA Galaxy vs. New England – Apple TV
8:30 p.m. | Real Salt Lake vs. LAFC – Apple TV
9:30 p.m. | Whitecaps vs. St Lous City SC – Apple TV
9:30 p.m. | Timbers vs. Minnesota – Apple TV