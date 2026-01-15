Lluvias torrenciales provocan daños en paredes y techo del hospital de Tarapoto

Las intensas lluvias continúan causando estragos en la ciudad de Tarapoto y es que las precipitaciones han generado inundaciones en diversas calles del distrito de Morales y también en el hospital de la ciudad, situación que ha generado alarma entre vecinos y transeúntes del sector.

Las lluvias torrenciales provocaron el colapso del sistema de drenaje en apenas unos minutos. Las personas intentaron resguardar sus pertenencias ante la subida del nivel del agua, mientras tanto el cielo raso y las paredes del hospital de Tarapoto sufrieron daños en su infraestructura.

El personal de salud tuvo que colocar baldes para que el agua no perjudique el área de emergencia del nosocomio, según informó el director del hospital, Carlos Mego Silva. Hasta el momento no se han reportado daños personales, aunque sí pérdidas materiales además de la activación del río cumbaza que cruza la zona baja de Morales.

El jefe del INDECI de la región San Martín, Mario Figueroa, manifestó que existe un plan de contingencia que se activó luego de que la ciudad fuera declarada en emergencia por las lluvias. Asimismo señaló que se trabajara para llegar a las familias afectadas.

