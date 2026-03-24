Machu Picchu: Policía interviene y libera vía Hiram Bingham tomada por ocupantes ilegales

La Policía Nacional del Perú recuperó terrenos ocupados ilegalmente en la ruta Hiram Bingham, una vía clave de acceso a Machu Picchu, tras un operativo realizado sin enfrentamientos en la región Cusco. La intervención permitió desalojar a los invasores que se habían instalado en dos tramos ubicados dentro de la zona de amortiguamiento del santuario histórico.

Ante la presencia de aproximadamente 200 agentes, los ocupantes optaron por abandonar el lugar. El contingente policial se distribuyó en puntos estratégicos para garantizar la seguridad y asegurar el libre tránsito en la zona.

La intervención ocurre en medio de un conflicto por la utilización de estos terrenos, en el que están involucrados pobladores, empresas vinculadas al turismo y entidades encargadas de la protección ambiental.

OCUPANTES ESTABAN VINCULADOS A EMPRESA TURÍSTICA

De acuerdo con la Policía y autoridades locales, entre las personas que permanecían en el área había individuos relacionados con la empresa de transporte turístico San Antonio de Torontoy, así como habitantes de Aguas Calientes.

Una vez liberado el espacio, personal municipal ingresó para asegurar los terrenos y evitar nuevas ocupaciones. Desde entonces, el área permanece bajo vigilancia permanente.

La controversia se originó a partir de autorizaciones previas otorgadas en el lugar. La empresa comunal San Antonio de Torontoy contaba con un permiso temporal emitido por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el cual fue posteriormente anulado, generando tensiones y reclamos.

El gerente de la compañía, Daniel Quispe, aseguró que continuarán en la zona pese a la intervención. “No nos retiraremos del lugar”, declaró, al sostener que existen “derechos adquiridos”.

MP INVESTIGA PRESUNTO DELITO DE USURPACIÓN

El caso ya se encuentra en manos del Ministerio Público, que viene evaluando un presunto delito de usurpación agravada. Durante las diligencias preliminares, al menos 30 personas fueron identificadas.

Las áreas ocupadas forman parte de sectores considerados de protección hídrica, lo que incrementa la preocupación de las autoridades debido al impacto que podría generarse en el entorno del santuario.

Tras el operativo, la vía Hiram Bingham continúa con presencia policial. El caso evidencia una disputa abierta por el uso de terrenos en la zona de amortiguamiento de Machu Picchu.

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