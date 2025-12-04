Madre con niño recién nacido caen a buzón sin tapa | VIDEO

Una cámara de seguridad registró el momento en que una madre que llevaba a su bebé en brazos cayó a un buzón sin tapa en plena avenida Arica, en el barrio San José en la provincia de Tumbes.

El hoyo, que permanece expuesto sobre la pista, puso en grave riesgo a la joven madre y a su pequeño de 7 días de nacido, quien felizmente no sufrió lesiones de gravedad.

Las imágenes muestran cómo el pie de la mujer se hunde por completo en el ducto cuando desciende de la trimóvil en que llegó y su cuerpo se desploma, pero ella sostiene con fuerza a su recién nacido para evitar que impacte contra el pavimento.

Si bien el accidente no le causó ningún daño aparte del fuerte golpe, la prioridad de la madre fue proteger al bebé en todo momento. Los vecinos de la zona piden a la Municipalidad y al Gobierno que identifiquen y sancionen al responsable de los ductos abiertos ya que representan un peligro diario para peatones y conductores.

