Hallan dos cuerpos en presunta fosa clandestina en el sector La Pampa, Madre de Dios

Dos cadáveres de sexo masculino fueron desenterrados de una presunta fosa clandestina en el sector La Pampa, distrito de Inambari, en Madre de Dios. Los cuerpos se encontraban a unos 80 centímetros bajo tierra y aún no han sido identificados.

Personal del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizó la exhumación y el levantamiento de los cuerpos. Las diligencias estuvieron a cargo del fiscal provincial Humberto Vilca Vidal, de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de la región.

Las autoridades también hallaron un casquillo de arma de fuego a pocos metros de la fosa. Tras la exhumación, el equipo lo lacró para futuras pruebas balísticas.

El hallazgo ocurrió en una zona que permanece bajo estado de emergencia por los altos niveles de criminalidad asociados a la minería ilegal.

26, 2026

ANÁLISIS FORENSE

Los restos fueron derivados a la sede de la Unidad Médico Legal II de Madre de Dios para los exámenes periciales. Con estos análisis, el personal forense busca identificar a las víctimas y determinar las circunstancias de los hechos.

La fiscalía especializada mantendrá las diligencias necesarias para esclarecer el caso. Las autoridades continuarán las indagaciones en este sector de Inambari para establecer los antecedentes del hallazgo y a los responsables.

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