Marina de Guerra advierte oleajes anómalos de fuerte intensidad en el litoral peruano

La Marina de Guerra del Perú alertó sobre la presencia de oleajes anómalos provenientes del suroeste que afectarán diversas zonas del litoral peruano hasta el domingo 25 de octubre. Las condiciones del mar variarán entre moderadas y fuertes, principalmente en playas abiertas o semiabiertas con orientación hacia el suroeste.

La advertencia abarca desde Tumbes hasta Tacna, con especial impacto en balnearios, caletas, puertos y playas abiertas o semiabiertas.

LIMA NORTE, CENTRO Y SUR REGISTRARÁN OLEAJES FUERTES

De acuerdo con el boletín informativo de la Marina, en el litoral de Lima norte el oleaje moderado disminuirá durante la mañana del miércoles 21 de octubre. Sin embargo, se prevé que vuelva a intensificarse hasta alcanzar una condición fuerte desde la noche del jueves 22, para luego disminuir a moderada durante la tarde del viernes 23.

En Lima centro, el oleaje moderado persistirá hasta incrementarse a fuerte desde la tarde del jueves 22 de octubre. Se estima que las condiciones disminuyan nuevamente a moderadas durante la tarde del viernes 23.

Una situación similar se espera en el litoral sur, donde el oleaje moderado aumentará a fuerte desde la tarde del jueves 22 y descenderá a moderado durante la tarde del viernes 23 de octubre.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE OLEAJE MODERADO Y FUERTE?

La Marina precisa que un oleaje moderado se presenta cuando las olas alcanzan alturas de hasta el doble de lo habitual. En cambio, un oleaje fuerte ocurre cuando las olas llegan a medir entre dos y tres veces más que en condiciones normales.

Asimismo, la fase lunar de cuarto creciente, próxima a la luna llena del domingo 25 de octubre, podría influir en el incremento del nivel de las mareas en algunas zonas costeras.

RECOMENDACIONES ANTE LOS OLEAJES ANÓMALOS

Ante estas condiciones, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda a la población mantenerse informada a través de los boletines oficiales y evitar exponerse al rompiente y al oleaje anómalo.

Entre las principales medidas de prevención se encuentran:

– Evitar las actividades portuarias, pesqueras y deportivas en el mar mientras persistan las condiciones de riesgo.

– Colocar barreras, como sacos de arena, para reducir el posible ingreso de agua a las viviendas cercanas al litoral.

– Conducir con precaución si se transita en vehículos cerca del borde costero.

– Asegurar las embarcaciones que se encuentren amarradas en muelles y puertos.

– Utilizar siempre chalecos salvavidas al abordar una embarcación.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a respetar las disposiciones de seguridad y tomar precauciones mientras se mantenga la alerta por oleajes anómalos.

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