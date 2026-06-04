Más de 1.3 millones de jóvenes ni trabaja ni estudia en el Perú, según Cámara de Comercio de Lima

A pesar de los años, el número de jóvenes peruanos que ni trabaja ni estudia sigue estancada. Un análisis del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP), que pertenece a la Cámara de Comercio de Lima (CCL), detalló que en el 2025 esta población incrementó hasta los 1.3 millones de ciudadanos entre 15 y 29 años, cifra que se mantiene desde 2021.

La Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), indica que el grupo representado en el estudio es el 15% de la población juvenil del país, lo que equivale a que uno de cada siete jóvenes peruanos no están dentro del sistema educativo o no se encuentran activos laboralmente.

A pesar de que este conteo presenta una reducción progresiva en los últimos tres años desde la pandemia, lo cierto es que el número de jóvenes nini se mantiene en el margen desde el 2021, es decir, alrededor de 1.3 millones de ciudadanos. Esto se traduce en que los gobiernos del país no logran romper el duro núcleo de la exclusión juvenil peruana.

¿Por qué hay tantos ninis jóvenes?

La CCL responde a que el fenómeno se agrava en gran medida por la ausencia de políticas integrales de inserción educativa y laboral orientadas a esta población de 15 a 29 años, que son consideradas vulnerables.

Uno de los panoramas donde se observa esta ausencia del Estado es justamente en el mercado laboral, donde los altos niveles de informalidad terminan por socavar las oportunidades, además de la baja absorción de empleo juvenil.

“Durante años, las iniciativas públicas han operado de manera fragmentada, con escasa unificación entre formación técnica, intermediación laboral, acompañamiento socioemocional y desarrollo de habilidades para el empleo”, señala el informe.

Otra visión compleja de este fenómeno social también se muestra en la brecha de género. Del total de ninis en el Perú en la encuesta del 2025, el 63.5% son mujeres, mientras que el 36.5% son hombres. La CCL señala que esta tendencia tiende a ampliarse pese a que hay una “progresiva” disminución.

Los ninis por departamentos

Como observamos en la siguiente tabla, Loreto es la región con mayor número de ninis jóvenes, lo que significa que uno de cada cinco ciudadanos de 15 a 29 años de edad, no trabaja ni estudia. Sin embargo, a pesar de que Lima concentra la mayor actividad económica del Perú, es la cuarta región que tiene un alto indíce de esta poblacion.

Pos. Región Tasa de jóvenes Ninis (%) 1 Loreto 21.2% 2 Tumbes 20.7% 3 Lambayeque 19.6% 4 Cusco 18.8% 5 Lima 16.4%

Fuente: Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP), 2025.

Pese a ello, hay otra vuelta de tuerca que complejisa más el panorama de los ninis. Históricamente las regiones más pobres en el Perú son Cajamarca y Huancavelica, pero no concentran una gran población de ninis. Esto ocurre porque las realidades y dinámicas sociales y familiares son jerarquicas respecto al empleo. Varios de los jóvenes compendidos en el estudio de la edad se incorporan a trabajos de sus familias, como el sector agrícola o el gran mercado informal. Esto reduce drásticamente la condición de nini, pero también evidencia otras, como la falta de acceso a al educación y calidad de los empleos.

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