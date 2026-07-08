Miguel Ángel García: el becario creador del pan con “La Pituca” inauguró un centro agroexperimental en Ayacucho

Miguel Ángel García Cisneros inauguró un espacio de investigación y creación de productos saludables en base a cultivos andinos en Ayacucho. Se trata del Centro Agroexperimental Chumbes, el cual fue una promesa de parte de Miguel Ángel, quien fue ganador de Beca 18 y Beca Generación del Bicentenario del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

“Me llena de gratificación dar los primeros pasos para generar industria en la comunidad donde nací, Chumbes. Para mí esto es un sueño cumplido. Los agricultores o estudiantes que deseen crear productos serán capacitados en este centro”, dijo el ingeniero agroindustrial.

Con el respaldo de Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y la Universidad de Buenos Aires, el centro agroexperimental ya entró en funcionamiento desde hace una semana y ofrece productos como el pan fortalecido con harina del tubérculo llamado ‘La Pituca’. También envases biodegradables que conservan los alimentos sin contaminación hasta por 28 días. Envases que además se degradan en menos de cinco días, cuandouna bolsa regular puede tomar cientos de años en hacerlo.

Así como otros productos como el aceite de palta, helados artesanales y mermeladas.

Durante la inauguración de este espacio de investigación ubicado en el distrito de Ocros en la provincia de Huamanga, el alcalde de Chumbes, Manuel Antezana Mendoza, agradeció al beneficiario de Pronabec por generar oportunidades económicas con la creación de productos locales. También le señaló que recibirá el soporte de parte de su gestión.

Mientras que Luis Núñez, representante de Patronato Pikimachay, organización sin fines políticos ni lucrativos que busca poner en valor a Ayacucho, comparó el emprendimiento de Miguel Ángel con los inicios del grupo Añaños. “Ambos en un espacio pequeño, sin empleados, solo con su familia quienes hacían los productos. Y ahora el grupo Añaños tiene presencia en todo el mundo”, manifestó el representante.

¿QUIÉN ES MIGUEL ÁNGEL GARCÍA?

Miguel Ángel García Cisneros nació en Chumbes, pueblo ubicado en el distrito de Ocros. Con el apoyo de Beca 18, estudió Ingeniería Agroindustrial en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y luego de unos años ganó la Beca Generación del Bicentenario, con la que pudo realizar la maestría en Bromatología y Tecnologías de la Industrialización de Alimentos en la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Tras culminar sus estudios regresó al Perú para poner poner en práctica su trabajo de investigación con ‘La Pituca’ y con el objetivo de crear el Centro Agroexperimental Chumbes, el cual ahora es una realidad.

TUBÉRCULO ‘LA PITUCA’

‘La Pituca’ es un tubérculo de origen peruano procedente del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Tubérculo con el que desarrolló un modelo de envase biodegradable, que conserva los alimentos sin contaminación hasta por 28 días.

Haciendo uso de la harina de este producto y tras estudiarlo por más de cinco años, Miguel Ángel ha logrado además aumentar las proteínas del pan francés del 9 % al 12%

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