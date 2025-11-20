Minedu confirma que no habrá clases escolares este 21 de noviembre en esta región

El Ministerio de Educación (Minedu) confirmó que miles de escolares no tendrán clases este viernes 21 de noviembre, pues se declaró día no laborable en dicha región por lo que los niños y adolescentes tendrán un descanso adicional en medio del año escolar.

Se trata de la región Amazonas, pues los niños de esta región no tendrán clases este viernes por la conmemoración del 23 aniversario de la región y los 193 años de su creación política como departamento. Cabe mencionar que la suspensión de clases aplica para los colegios públicos, mientras que los privados podrán decidir si toman o no esta normativa.

Según el Decreto Regional N.° 03-2025-GR.AMAZONAS/GR, publicado en El Peruano, este viernes 21 de noviembre es día cívico no laborable en la región. Cabe mencionar que la medida se implementó desde el año 2003 y fue incorporada oficialmente como feriado regional en 2019.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7