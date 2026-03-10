Minem sobre precios de combustibles: “Osinergmin e Indecopi trabajan para controlar la especulación”

Ángelo Alfaro, titular del Ministerio de Energía y Minas, indicó que se encuentran trabajando junto al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) para supervisar y controlar la especulación de precios en los combustibles.

El ministro resaltó que las largas colas en los grifos son por la alta demanda que se ha generado luego de que los usuarios de gas natural hayan optado por las gasolinas, lo que también ha ocasionado que los grifos se abastezcan dos veces al día.

“Tenemos reportes diarios de Osinergmin y de Indecopi que están haciendo un trabajo intenso de control de especulación. Lamentablemente hay personas inescrupulosas que ven el momento de lucrar y al menor descuido están subiendo sus precios”, señaló. Agregó que las variaciones en las tarifas, en algunos casos, exceden los S/6.

“Hay variaciones tremendas y eso se nota, grifos que están con 16 soles el galón de gasolina y otros lo suben a 22 soles. Entonces hay una diferencia marcada”, dijo. Exhortó a la población a no sobrecargar sus vehículos ni comprar más balones de gas para sus hogares pues la crisis no durará mes y se prevé que el servicio se normalice en los próximos días.

También destacó la rápida respuesta del Gobierno ante la crisis energética. Sin su reacción y racionamiento del gas, indicó que la capital se hubiera quedado sin este combustible al segundo día. “No hubiesen tenido gas los taxistas, los 2 millones 100,000 hogares, los hospitales, el transporte masivo o los recogedores de basura, lo cual sería terrible y Lima estaría prácticamente paralizada”, precisó Alfaro.

