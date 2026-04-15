Ministerio de Cultura rechaza insultos proferidos por streamer peruano tras elecciones

Luego de que el conocido streamer Cristopher Puente Viena, más conocido como “Cristorata7”, expresáse adjetivos contra la ciudadanía peruana tras las elecciones generales, el Ministerio de Cultura (Mincul), emitió un comunicado donde anuncia la derivación de una denuncia a la Fiscalía Penal Especializada en Derechos Humanos por presuntos actos de discriminación.

El hecho ocurrió durante una transmisión en directo del joven streamer a través de la plataforma Kick, donde profirió fuertes palabras, que el Mincul catalogó como “expresiones racistas”, mientras revisaba los conteos de votos de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026.

“En ese marco, se informa que la Procuradoría del Mincul pondrá en conocimientos a la Fiscalía los presuntos actos de discriminación racial, a fin de que se inicien las investigaciones preliminares correspondientes”, informa el comunicado.

El organismo exhorta a los creadores de contenido y a medios de comunicación a usar responsablemente sus canales y evitar expresiones que normalicen la discriminación.

El descargo de “Cristorata”

Tiempo después, el streamer publicó por su cuenta oficial de X (antes Twitter), una disculpa donde admite que dijo “cosas ofensivas” contra los ciudadanos de la sierra del Perú y que se hace responsable de sus comentarios.

“Hablé desde la molestia y terminé faltando el respeto y generalizando, y eso no corresponde. Me hago responsables por lo que dije (…). A quienes se sintieron afectados, les pido disculpas de verdad”, declaró Cristopher Puente.

Sin embargo, usuarios anonimos que le criticaron por sus respuestas hacía cuentas que denunciaban su accionar, terminaban en respuestas evasivas e irónicas, como “es IA”.

Pese a ello, el influencer reconoce que es mejor pedir disculpas que a guardar silencio.

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