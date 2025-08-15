Ministro del Interior informa que tres organizaciones criminales estarían detrás del atentado en Trujillo

La noche del jueves 14 de agosto se produjo un atentado en la ciudad de Trujillo donde dejó hasta varios locales y casas destruidas, pues a las 10:10 de la noche, una explosión acabó con la calma de los ciudadanos ya que retumbó toda la zona y dejó afectadas a varias personas.

Ante ello, el ministro del Interior, Carlos Malaver, llegó a la ciudad de Trujillo con algunos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y dio detalles del atentado. “La hipótesis que se maneja es que no se trata de una extorsión sino de la disputa de organizaciones criminales por espacios territoriales”, informó.

Y es que según Malaver, hasta tres bandas criminales estarían detrás del atentado en Trujillo, pues ‘Los Pulpos’, ‘Los Pepes’ y ‘La Jauría‘ estarían disputándose el espacio en la zona para poder realizar extorsiones. “Hace poco salió libre ‘Jhon Pulpo’ y él estaría tratando de recuperar espacios”, agregó.

Cabe mencionar que el ministro Malaver indicó que el inmueble atacado pertenece a la madre de un sujeto que estuvo preso hace 3-4 meses por lo que la hipótesis de la policía toma más fuerza. Asimismo, se conoció que el atentado en Trujillo fue con 15-20 cartuchos de emulsión que se utiliza en socavones de la minería ilegal.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7