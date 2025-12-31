Muere joven que fue quemada viva por extorsionadores cuando se encontraba en su trabajo en Trujillo

Melany Lino Cruz, quien había resultado con graves quemaduras durante el ataque a una inmobiliaria en el centro poblado El Milagro, distrito de Huanchaco, en Trujillo, falleció luego de luchar por su vida desde el pasado 20 de diciembre.

La joven de 22 años de edad permanecía internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional Docente de Trujillo con quemaduras de tercer grado en aproximadamente el 80% del cuerpo. Esto luego que delincuentes atacaran la oficina de la inmobiliaria RyG donde se encontraba laborando.

La madre de la víctima confirmó el lamentable deceso y exigió a las autoridades justicia. Asimismo, pidió que los dueños de la empresa sean investigados por su presunta responsabilidad en la muerte de su hija ya que la joven había renunciado un día antes del ataque, lo cual genera sospechas.

