“Negro” Marín, acusado de extorsión y adversario de “El Monstruo”, llega al Perú tras extradición

Miguel Marín, alias “Negro Marín”, fue extraditado en la tarde de este 27 de febrero al Perú luego de que la Fiscalía lograse cumplir con los protocolos pedidos por España, país donde el presunto cabecilla de “Los Sanguinarios de la Construcción” estaba arrestado.

Según señalan los procedimientos de reconocimiento, será enviado a San Juan de Lurigancho donde se realizará las diligencias preliminares correspondientes. Actualmente se encuentra en el Aeropuerto Jorge Chávez.

Al presunto extorsionador Miguel Marín se le investiga por supuestamente haber cometido el delito de organización criminal, específicamente por liderar una banda delictiva que estaba enfrentada a los “Injertos del Cono Norte”, encabezada por Erick Moreno alias “El Monstruo”.

La Fiscalía señala que luego de realizarse el examen médico legal, será trasladado por personal del Interpol Lima a la sede de Requisitorias de Ventanilla y, finalmente, al juzgado de Ventanilla del Ministerio Público, donde un representante del ente fiscal realizará una diligencia por ley.

