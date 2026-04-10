“Ni los muertos ni los niños votan”: jefa del Reniec pide no difundir desinformación en Elecciones Generales 2026

A solo días de que la ciudadanía peruana elija a un nuevo presidente, la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde, enfatizó en que “ni los muertos ni los niños votan” en estos comicios ante informaciones falsas que se difunde por las redes sociales.

“Este es el mejor padrón depurado en nuestra historia” aseguró la jefa del Reniec sobre este nuevo proceso democrático que presenta un menú de 34 opciones presidenciales.

Por otro lado, Velarde explicó que el cierre del padrón electoral se realizó 6 meses antes de la votación del 2026 y no un año antes como se realizaba en elecciones anteriores. Esto, según la jefa de la Reniec, permite un proceso más riguroso de verificación y actualización de datos.

Una de las acciones desplegadas bajo la administración de Velarde fue el envío de notificaciones a las familias que tenían pendiente la inscripción de actas de defunciones de sus familiares.

El padrón presentado tiene 474.958 anotaciones sobre:

ciudadanos mayores de edad con fotografía de menor (103.827).

fallecidos sin acta de defunción inscrita (3.242).

domicilio no actualizado (5.888).

ciudadanos mayores de 100 años (9.732).

jóvenes que cumplen 18 años hasta el día de la elección (298.269)

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