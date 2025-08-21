Niña de 3 años se encuentra en UCI tras caer de puente turístico en Huancayo

Una niña de tres años de edad, identificada con las iniciales A.P.M., permanece internada en estado delicado en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, en Huancayo, luego de sufrir una grave caída desde un puente turístico ubicado sobre el río Chanchas, en la salida sur de la ciudad.

El médico Elvis Rojas Romero, informó que la menor fue trasladada de emergencia al promediar las 8:30 p.m., con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano severo y un pronóstico inicialmente muy reservado. La caída se habría producido desde una altura aproximada de siete metros, cuando la niña intentaba cruzar el puente acompañada de su padre.

“La paciente llegó en estado crítico. Fue inmediatamente atendida por nuestro equipo multidisciplinario, conformado por pediatras, intensivistas, neurocirujanos y personal de trauma shock, quienes lograron estabilizarla e ingresarla de urgencia a sala de operaciones, donde se le practicó una compleja intervención quirúrgica que se extendió por más de dos horas”, precisó el director.

Tras su ingreso, la menor fue evaluada mediante estudios tomográficos que evidenciaron una severa hemorragia cerebral con compromiso del cerebelo. A raíz de ello, se le practicó una craniectomía descompresiva y se le colocó un sistema de derivación ventricular externa, procedimientos críticos orientados a disminuir la presión intracraneal.

El médico asistente del servicio de Neurocirugía indicó que el riesgo de mortalidad inicial alcanzaba el 90%. “Han sido necesarias tres intervenciones quirúrgicas. La evolución clínica es levemente favorable, aunque el estado de la paciente continúa siendo delicado. El trabajo coordinado del personal médico, de enfermería, anestesiología, farmacia y logística ha sido fundamental para lograr este resultado preliminar”, detalló el especialista.

Actualmente, la niña se encuentra con ventilación mecánica en la UCI Pediátrica, bajo monitoreo constante, mientras continúa su proceso de recuperación.

Las autoridades del hospital reiteraron su compromiso con la atención oportuna y especializada en casos críticos, e invocaron a la ciudadanía a extremar medidas de precaución en zonas turísticas, especialmente cuando se trata de menores de edad.

