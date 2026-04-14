Niña fue hallada sin vida a orillas de río: Conductor de colectivo es el principal sospechoso

El cuerpo sin vida de una menor de 12 años fue hallado a orillas de un río en la provincia de Anta, Cusco. La niña permanecía desaparecida desde el pasado viernes 10 de abril, tras salir de su colegio y abordar un colectivo con dirección a su hogar, en Huarocondo.

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a Jesús Arriaga Huamán, de 25 años de edad, conductor del colectivo que abordó la menor. Según las investigaciones preliminares, el sujeto aprovechó que la niña quedó como única pasajera en la unidad para desviarse de la ruta y trasladarla hacia su domicilio.

En el inmueble, el agresor habría acabado con la vida de la menor utilizando un objeto contundente (presuntamente una comba o martillo de construcción). Cámaras de seguridad confirmaron que la víctima fue una de las primeras personas en abordar el vehículo aquel viernes.

INDICIOS DE ABUSO SEXUAL

Aunque el detenido se ha acogido al derecho al silencio a la espera de un abogado, los hallazgos en la escena del crimen sugieren un móvil sexual. El general de la policía informó lo siguiente:

Estado del cuerpo: La víctima fue hallada sin prendas íntimas, vestida únicamente con su buzo escolar.

Hipótesis policial: Se presume que el sujeto intentó ultrajar a la niña antes de asesinarla para ocultar el delito.

Peritajes: Se esperan los resultados de la necropsia de ley para confirmar si existió abuso sexual previo al deceso.

Los padres de la menor exigen que las autoridades aceleren el proceso y apliquen “todo el peso de la ley” contra Arriaga Huamán. El sujeto no tenía ningún vínculo previo con la víctima; su contacto fue estrictamente como prestador del servicio de transporte.

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