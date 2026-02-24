Niño Costero 2026: gobierno activa estado de emergencia en 707 distritos por lluvias extremas y huaicos

En su primera rueda de prensa, la primera ministra Denisse Miralles anunció que su primera acción de su administración fue la aprobación de varios decretos de emergencia por la activación del Niño Costero (o Fenómeno del Niño) que vienen asolando varias regiones del país con fenómenos naturales, como la activación de huaicos, quebradas y torrentes.

“Tenemos que actuar con urgencia ante el Fenómeno del Niño. Hemos dado cuenta de los decretos de emergencia que se están aprobando, algunos que están en trámite y algunos que seguro se incorporarán mediante el avance del fenómeno”, indicó la primera ministra Miralles, quien además agregó que el 25 de febrero el presidente, José Balcázar, visitará Arequipa ante la activación de huaicos y torrenteras.

El ministro de Defensa, Luis Arroyo, indicó que 707 distritos en el Perú han sido declarados en emergencia, de los cuales 16 son de Arequipa, uno de Ica y 247 fueron declarados en peligro inminente. El resto de los distritos están en alerta máxima ante riesgos hídricos.

Arroyo también prometió la llegada de más maquinarias en Arequipa debido a la falta de logística que sufre la región. “El gobierno estará atento y presto a ayudar”, finalizó.

La premier Millares indicó que en los días siguientes algunos ministerios, como el Midagri y Defensa, realizarán reuniones con los Centros de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) distribuidos en el país para establecer planes sobre temas urgentes, como el inicio del año escolar en medio de la temporada de desastres naturales.

