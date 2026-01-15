Temas
Niño de 12 años es rescatado con vida tras caer al río desde un puente en Cajamarca

Perú
K. Ortega
El dramático rescate de un niño de 12 años alarmó a la población de Cajamarca. El menor cayó del puente Corellama al río Llaucano, en Bambamarca, pero gracias a la rápida acción de sus familiares, vecinos y transeúntes, fue rescatado sano y salvo.

El niño permaneció sujetado a la rama de un árbol durante varios minutos, mientras el caudal del río aumentaba considerablemente debido a las intensas lluvias. Ante el peligro inminente de ser arrastrado por la corriente, los pobladores lanzaron un cable que permitió ponerlo a salvo.

Según se informó, el accidente ocurrió cuando el menor jugaba junto a otros niños sobre el puente, sin percatarse del riesgo ni de lo resbaladiza que se encontraba la estructura a causa de las lluvias. Tras el rescate, se confirmó que el pequeño no presentó lesiones de gravedad y se encuentra fuera de peligro.

