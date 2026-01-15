Niño de 12 años es rescatado con vida tras caer al río desde un puente en Cajamarca

El dramático rescate de un niño de 12 años alarmó a la población de Cajamarca. El menor cayó del puente Corellama al río Llaucano, en Bambamarca, pero gracias a la rápida acción de sus familiares, vecinos y transeúntes, fue rescatado sano y salvo.

El niño permaneció sujetado a la rama de un árbol durante varios minutos, mientras el caudal del río aumentaba considerablemente debido a las intensas lluvias. Ante el peligro inminente de ser arrastrado por la corriente, los pobladores lanzaron un cable que permitió ponerlo a salvo.

Según se informó, el accidente ocurrió cuando el menor jugaba junto a otros niños sobre el puente, sin percatarse del riesgo ni de lo resbaladiza que se encontraba la estructura a causa de las lluvias. Tras el rescate, se confirmó que el pequeño no presentó lesiones de gravedad y se encuentra fuera de peligro.

