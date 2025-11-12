Niños se intoxican tras consumir alimentos de su desayuno escolar Wasi Mikuna

Estudiantes del tercer grado “C” de la Institución Educativa Javier Pulgar Vidal, en el centro poblado La Esperanza, en la región Huánuco, resultaron intoxicados luego de consumir su desayuno escolar.

El incidente ocurrió el martes 11 de noviembre. Los 16 menores afectados, de entre 9 y 10 años, presentaron rápidamente síntomas de malestar tras ingerir el pan con queso y el yogurt provistos por el programa Wasi Mikuna (exQali Warma) durante el horario escolar.

Varios alumnos empezaron a sufrir vómitos, intensos dolores estomacales y debilidad general, por lo que fueron trasladados al establecimiento de salud más cercano alrededor de las 11:00 a.m., donde recibieron atención de emergencia. “Llegaron con síntomas compatibles con intoxicación alimentaria. Se les brindó hidratación oral y observación médica”, señaló un médico.

Este miércoles, en conferencia de prensa, el director de Salud de Huánuco, Gustavo Barrera, confirmó que a los niños se les brindó tratamiento inmediato con medicamentos y seguimiento constante, y que por la tarde los menores se encontraban estables, bajo el cuidado de sus padres.

Para determinar la causa, se recogieron muestras del yogurt y las bolsas de pan a través de un acta de entrega. Estos productos fueron trasladados a la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental para los análisis laboratoriales correspondientes, cuyos resultados definitivos se esperan para el día viernes.

En una acción conjunta, la Dirección Regional de Salud (Diresa) y la Dirección de Salud Ambiental, acompañadas por la Fiscalía de Prevención del Delito, Penal y Anticorrupción, intervinieron a la empresa encargada de la elaboración y distribución de los alimentos. El objetivo fue verificar las condiciones de higiene, manipulación y almacenamiento.

Como medida preventiva, se ha dispuesto la inmovilización de los productos potencialmente contaminados. Además, se realizó un rastreo exhaustivo de las unidades de pan repartidas en 85 colegios y los lotes de lácteos, buscando determinar la fuente del problema y evitar futuros contagios.

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), en un comunicado, anunció que iniciará una supervisión estricta de los alimentos escolares repartidos en los colegios de todo el país.

“De los 500 estudiantes que recibieron el servicio alimentario, 16 presentaron síntomas leves, y se vienen realizando las investigaciones y análisis correspondientes para determinar las causas del incidente”, remarcó el Midis.

Asimismo, sobre la labor que desarrolla el programa Wasi Mikuna, se mencionó que “la ministra Lesly Shica anunció que la Contraloría General de la República y el Ministerio Público acompañarán en las acciones de supervisión y control concurrente del Midis en todo el país, con el fin de garantizar la transparencia y seguridad alimentaria en cada etapa del servicio“.

