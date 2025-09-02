ONPE presenta primera simulación de cédula electoral para Elecciones Generales de 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) presentó en la Comisión de Constitución del Congreso, la primera simulación de la cédula electoral que se utilizará en las Elecciones Generales de 2026.

El prototipo abarca cinco instancias para elegir en una sola cartilla: presidente y vicepresidente de la República, senadores, diputados y representantes del Parlamento Andino.

La cédula general posee una medida proyectada de 42 por 44 centímetros, que se asocia a la gran oferta electoral.

Tras el cierre de la inscripción de alianzas electorales, 39 partidos políticos cuentan actualmente con inscripción vigente en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones y están expeditos para participar en cualquier proceso electoral que se convoque.

Asimismo, la ONPE aprovechó en presentar la versión reducida de la cédula para los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, con 24 por 44 centímetros.

Este formato responde a las condiciones logísticas de votación para estos sectores, que cumplen labores de seguridad durante los comicios.

