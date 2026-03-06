Osinergmin advierte que Pluspetrol tiene 12 días de reserva de combustible ante escasez

La planta del Gas de Camisea ha parado su producción desde que una de sus válvulas, ubicadas en Megantoni, Cusco, reventara con una llamarada y causara una severa crisis energética en todo el país. Desde entonces, el gobierno actual del Perú ha anunciado una serie de medidas que buscan sobrellevar la problemática con un enfoque especial en los usos de primera necesidad.

Sin embargo, lo que pareció solo una paralización del gas natural, resultó ser un malestar en el sector que irradia a otros elementos. La reconocida planta de Pluspetrol, en Pisco, señaló que tampoco podrá enviar gas licuado de petróleo (GLP) a Lima ya que es necesario el gas natural para su procesamiento.

Ante ello, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), comunicó en una nota de prensa que la empresa Pluspetrol de Pisco solo tiene 12 días para abastecer la venta de GLP dentro del mercado interno.

Por otro lado, también informó que los puertos del Callao disponen inventarios adicionales que permiten cubrir cerca de 6 días de consumo de combustible para las diferentes tareas de primera necesidad.

Pese a ello, el Osinergmin asegura que “las existencias actuales serían suficientes para atender la demanda mientras se mantenga el racionamiento de gas natural”.

La guerra en Irán afecta el precio del combustible

Debido a la guerra en Irán desatada por varias negociaciones caídas entre Estados Unidos e Israel por el control del enriquecimiento de uranio para armas nucleares, el Osinergmin explica que el aumento de los precios de los gasoholes y del GLP vehicular varían principalmente por este conflicto bélico en Medio Oriente.

Con base a esta perspectiva internacional, el organismo del Estado advierte que existe la presencia de posibles comportamientos especulativos que estarían afectando negativamente el mercado interno.

“Las variaciones observadas responden a factores del mercado internacional, asociadas al contexto geopolítico en Medio Oriente y no al racionamiento de gas natural”, señala el Osinergmin.

VIDEO RECOMENDADO