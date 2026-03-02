Osinergmin monitorea racionamiento de gas natural por emergencia en Camisea

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) viene realizando el monitoreo permanente del cumplimiento del racionamiento del suministro de gas natural de Camisea, dispuesta por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Este mecanismo que será efectivo durante el periodo de emergencia comprendido del 1 al 14 de marzo de 2026.

Esto en relación con la deflagración registrada el 1 de marzo en la estación de válvulas ubicada en el kilómetro KP 43, en el distrito de Megantoni (Cusco), comunicada por Transportadora de Gas del Perú (TGP), hecho que motivó la paralización preventiva del transporte de gas natural y de los líquidos de gas natural de Camisea por razones de seguridad.

En la Resolución Directoral N°020-2026-MINEM/DGH se dispone que el volumen disponible de gas natural en las tuberías se asigne prioritariamente al suministro en hogares y comercios y establecimientos de GNV que abastecen a medios de transporte público.

En ese sentido, Osinergmin supervisará que la asignación y distribución del gas natural disponible, se efectúe conforme a los criterios establecidos por el MINEM.

FISCALIZAN MEDIDAS POR EMERGENCIA

Desde Osinergmin, se asegura que desde el primer momento desplegaron su equipo de fiscalización para supervisar las acciones adoptadas por TGP tras la deflagración; asimismo, viene verificando el cumplimiento de la normativa técnica y de seguridad vigente.

Finalmente, la institución señala que seguirá ejerciendo sus funciones de supervisión y fiscalización durante toda la vigencia de la emergencia, asegurando el estricto cumplimiento del mecanismo de racionamiento y manteniendo informada a la ciudadanía sobre la evolución de esta contingencia hasta el restablecimiento total del transporte de gas natural.

