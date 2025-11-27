Papa León XIV nombra Capellán de Su Santidad a su secretario personal, el chiclayano Edgar Rimaycuna Inga

El papa León XIV ha concedido el título de Capellán de Su Santidad a su secretario personal, el sacerdote chiclayano Edgar Rimaycuna Inga, de 36 años. Con esta designación, el religioso peruano pasa a integrar oficialmente el selecto grupo de colaboradores directos del pontífice, un reconocimiento que confirma su plena inserción en el servicio cotidiano al Romano Pontífice.

El título de Capellán de Su Santidad forma parte de las tres categorías de distinciones honoríficas eclesiásticas que se mantuvieron tras la reforma impulsada por San Pablo VI. Aunque se trata de un honor, la Santa Sede recuerda que estas designaciones responden siempre a un servicio real y efectivo dentro de la estructura pontificia. Por ello, la concesión del título suele reservarse a quienes acompañan de modo estrecho el ministerio diario del papa, tanto en lo espiritual como en lo administrativo.

La trayectoria del padre Rimaycuna Inga dentro del servicio episcopal y romano ha estado marcada por una constante cercanía con el entonces obispo de Chiclayo, Mons. Robert Francis Prevost. Este lo llamó inicialmente para trabajar como su secretario en la diócesis norteña. Cuando Prevost fue nombrado Prefecto del Dicasterio para los Obispos por el papa Francisco, el joven sacerdote lo acompañó a Roma, donde continuó desempeñándose como su colaborador de confianza.

El 8 de mayo de 2025, tras la elección de Prevost, hoy papa León XIV, Rimaycuna Inga fue confirmado como su primer secretario particular. Este gesto, considerado en el Vaticano como una muestra clara de continuidad y respaldo personal, evidenció la alta estima del nuevo pontífice por la lealtad y fiabilidad del sacerdote peruano.

REACCIÓN EN CHICLAYO

La reciente concesión del título de Capellán de Su Santidad profundiza esa relación de confianza. “Con alegría compartimos que el Santo Padre, Papa León XIV, ha concedido el título de Capellán de Su Santidad al P. Edgard Iván Rimaycuna Inga, incorporándolo oficialmente a la Familia Pontificia, conforme al motu proprio Pontificalis Domus (28 de marzo de 1968)”, dijo la Diócesis de Chiclayo a través de sus redes sociales.

Para la Iglesia en el Perú, el reconocimiento representa además un motivo de orgullo, al ver a uno de sus sacerdotes ocupar un cargo de tanta proximidad con el sucesor de Pedro. Con este nombramiento, Edgar Rimaycuna Inga se convierte en uno de los colaboradores imprescindibles de León XIV en la conducción diaria de la Santa Sede.

