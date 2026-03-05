Pediatras usan ecógrafos de ginecología ante falta de equipos médicos en Hospital Materno Infantil de Huancayo
Además de enfrentarse a una infraestructura de más de 170 años de antigüedad, los doctores de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Materno Infantil El Carmen de Huancayo realizan denodados esfuerzos diariamente para poder atender a los pacientes con escasos equipos médicos.
El doctor Joel Quispe, medico intensivista y pediatra, denunció ante Latina Noticias que el área hospitalaria especializada para niños tiene que usar ecógrafos gineco-obstétricos para colocar un catéter venoso a los menores que requieren atención.
No sólo llevan años reciclando dispositivos médicos que habían sido dados de baja, sino también luchan contra plagas de hormigas en las diferentes áreas que deberían contar con tecnología de última generación y limpieza óptima para garantizar la recuperación de los pacientes.