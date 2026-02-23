Perrito sobrevive a caída de helicóptero FAP y permanece junto al cuerpo de su dueño

Un pequeño perro protagonizó un conmovedor momento tras el fatal accidente de un helicóptero MI-17 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en la provincia de Caravelí, región Arequipa. El can fue encontrado con vida, aferrado al cuerpo de su propietario entre los restos de la aeronave siniestrada.

A pesar del brutal impacto y las bajas temperaturas de la madrugada, el animal permaneció custodiando el cadáver de su amo hasta la llegada de las autoridades, convirtiéndose en el único sobreviviente reportado.

El accidente ocurrió en la zona agreste de Chala Viejo, en el límite con el distrito de Huanu-Huanu. Vecinos del sector informaron haber visto la aeronave sobrevolar la costa de Chala antes de escuchar un fuerte estruendo. El helicóptero, que transportaba a 15 personas, se estrelló a solo 7 kilómetros de la zona urbana.

Según testimonios de familiares, los ocupantes —una tripulación de oficiales FAP y civiles— se dirigían hacia la base aérea de La Joya para pasar un día familiar en la provincia de Camaná. Entre las víctimas mortales se ha identificado a la ex-Miss Camaná, Zoila Fernández Medina, quien falleció junto a sus dos hijos menores de edad.

DIFICULTADES EN EL RESCATE Y MAL CLIMA

Debido a la geografía accidentada y a las condiciones climáticas adversas, la fiscal adjunta de Caravelí, Yolanda Martínez Ríos, junto a peritos de Criminalística y Medicina Legal, se vio obligada a reprogramar el levantamiento de los cuerpos.

La causa del retraso fue la presencia de una densa neblina en la zona norte de Arequipa. Las labores de recuperación se reanudarán este martes 24 de febrero a primera hora.

