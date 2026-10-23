Perú se alista para recibir al papa León XIV con más de 220 mil plazas-cama

El Perú se prepara para recibir al papa León XIV con una importante oferta de alojamiento que permitirá atender a los visitantes nacionales y extranjeros que llegarán al país con motivo de su visita, prevista del 11 al 16 de noviembre de 2026.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que en los destinos y ámbitos vinculados a su recorrido existe una oferta disponible aproximada de 220 mil plazas-cama disponibles, explicado principalmente por 126 mil habitaciones disponibles. A esta oferta se suman 48 mil habitaciones de alquiler temporal (Airbnb), que amplían las oportunidades de alojamiento para quienes participarán en las actividades programadas.

Lima y Callao concentran una oferta disponible, con 167 mil plazas-cama en alrededor de 9 mil establecimientos de hospedaje, seguido de Cusco, con 28 mil plazas-cama en cerca de 1,1 mil establecimientos; Chiclayo y las localidades cercanas de Lambayeque y Ferreñafe reúne 15 mil plazas-cama en 569 establecimientos, Pucallpa, concentra 9 mil plazas-cama; y Santa Cruz de Succhabamba y Chota, en Cajamarca, reúne 2 mil plazas-cama. Estas cifras corresponden a junio de 2026 y reflejan la capacidad de alojamiento disponible en los ámbitos considerados para la visita.

Este acontecimiento también representa una oportunidad para impulsar el turismo y dinamizar las economías locales. De acuerdo con las proyecciones del Mincetur, la visita papal podría atraer a más de 854 mil visitantes a los destinos incluidos en el itinerario y generar un impacto económico directo estimado en S/ 308,4 millones.

Así, la llegada de viajeros beneficiará a diversos negocios vinculados al turismo, como establecimientos de hospedaje, restaurantes, empresas de transporte y comercios, generando oportunidades para miles de emprendedores y trabajadores de las localidades anfitrionas.

Cabe destacar que, a nivel nacional, el Perú cuenta con 28 722 establecimientos de hospedaje, según el informe anual de Mincetur correspondiente a 2025. Esta oferta creció 2,4 % respecto al año anterior y superó en 20,1 % los niveles prepandemia, consolidando al alojamiento como un componente clave de la actividad turística nacional.

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