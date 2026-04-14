Perú y Colombia se contradicen por incidente en frontera que dejó un muerto y dos heridos

Un grave incidente ocurrido en el río Putumayo, zona fronteriza entre Perú y Colombia, ha generado versiones encontradas entre ambos gobiernos. El enfrentamiento entre patrullas del Ejército del Perú y el remolcador colombiano San José resultó en la muerte de un capitán de 82 años, varios heridos y dos detenidos.

LA VERSIÓN DE PERÚ: DEFENSA PROPIA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

La Cancillería del Perú informó que el incidente se produjo durante un operativo contra grupos criminales en la zona de San Antonio del Estrecho y Marandúa. Según el comunicado oficial:

Las unidades del Ejército detectaron una embarcación sospechosa .

. Las fuerzas peruanas aseguran haber sido atacadas primero.

Los disparos fueron una respuesta en defensa propia ante la agresión de la nave extranjera.

LA VERSIÓN DE COLOMBIA: ATAQUE A UNA EMBARCACIÓN CIVIL

Desde Bogotá, las autoridades y propietarios del remolcador San José presentan un panorama distinto. La nave había zarpado el 5 de abril desde Puerto Asís con destino a Leticia, transportando 250 toneladas de víveres y muebles.

La embarcación contaba con toda su documentación en regla y había superado los controles previos sin observaciones, indicaron fuentes colombianas.

Testimonios de los sobrevivientes relatan que el domingo, pasadas las 9:00 p.m., dos lanchas rápidas interceptaron el remolcador cerca de la base de la Armada Peruana. Tras un disparo inicial, se habrían producido ráfagas de fusilería contra la nave civil.

Los afectados tras el incidente son: José Miguel Gutiérrez (82), capitán de la vave colombiana que falleció en el puente de mando; el maquinista, que recibió tres impactos de fusil; el hijo del capitán, que también resultó herido; y otros dos tripulantes que fueron detenidos por las fuerzas peruanas.

REACCIONES DIPLOMÁTICAS E INVESTIGACIÓN

El Ministro de Defensa de Colombia confirmó la activación de canales diplomáticos para asistir a los heridos y gestionar la situación de los detenidos. Mientras tanto, en la zona de Marandúa, comunidades locales han iniciado protestas por la muerte del veterano capitán.

El cuerpo de la víctima fue recuperado 29 horas después del incidente. Actualmente, ambos países mantienen investigaciones abiertas para determinar si se trató de una confusión en la lucha contra el tráfico ilícito o de un uso desproporcionado de la fuerza.

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