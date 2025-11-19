Piden 9 meses de prisión preventiva para chofer que ocasionó accidente en Arequipa

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Camaná solicitó nueve meses de prisión preventiva contra Henrry Apaclla Ñ., conductor del camión involucrado en el trágico accidente ocurrido en Arequipa que dejó 37 personas fallecidas.

El pedido fiscal se basa en los presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones culposas, en concurso ideal con homicidio culposo.

La audiencia clave para evaluar esta medida se llevará a cabo mañana a las 9 de la mañana, donde el Ministerio Público expondrá los elementos que sustentan su solicitud mientras avanza la investigación sobre una de las tragedias viales más graves registradas en la región.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN AREQUIPA

El hecho ocurrió en la carretera Panamericana Sur, a la altura del distrito de Ocoña, donde una camioneta impactó frontalmente contra el bus, provocando el mortal siniestro. El Poder Judicial dispuso la detención preliminar del conductor de la camioneta, quien habría originado el choque.

El chofer, identificado como Henry Branddy Rey Apaclla Ñaupari, dio positivo en la prueba cualitativa de alcoholemia. Según la Policía, presenta múltiples contusiones, pero está estable. La Fiscalía lo investiga por homicidio culposo agravado y lesiones culposas.