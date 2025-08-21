PISA 2025: 9000 escolares peruanos participan en programa de evaluación internacional

La prueba PISA, o Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, es un estudio internacional coordinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que evalúa los conocimientos y habilidades de estudiantes de 15 años en áreas clave como matemáticas, lectura y ciencias, además de una competencia innovadora en cada ciclo.

Perú ha participado desde el 2000 de esta evaluación que se realiza cada 3 años y este 2025 se suma con más de 9000 estudiantes, que desde el pasado 18 de agosto inició en 20 regiones de forma paralela y continua hasta el 30 de setiembre en 260 colegios públicos y privados, completando las 25 regiones; donde durante tres días los estudiantes rinden entre una y dos evaluaciones en computadoras facilitadas por el Ministerio de Educación (Minedu).

En esta edición, PISA incluirá, por primera vez, pruebas de Aprendizaje en el Mundo Digital e Inglés, que evalúan el uso de herramientas tecnológicas, la autorregulación del aprendizaje y la comprensión y expresión en un idioma clave para la inserción global.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Estos avances se complementan con la transformación digital que se impulsa desde el Gobierno y que hoy benefician a más de 4.6 millones de estudiantes con acceso a internet en sus escuelas, cifra que este año se amplió en 1628 instituciones adicionales respecto al 2024.

El ministro de Educación, Morgan Quero, se pronunció sobre la capacitación de 150,000 docentes en competencias digitales y de 65,000, en inteligencia artificial señalando que “nuestros docentes no solo deben acceder a herramientas digitales, sino también dominarlas para transformar la enseñanza. El Perú está formando una generación que no solo usa la tecnología, sino que crea y lidera con ella”.

De manera complementaria, el Minedu desarrolla programas innovadores como la Hackathon en Tecnologías Digitales, la Fábrica de Programadores, Niñas Talento Digital y el Aula Móvil, que recorre regiones con aliados estratégicos para fortalecer el talento digital de los jóvenes.

AVANCES EN APRENDIZAJE

Los resultados de PISA 2025 permitirán comparar el avance peruano con la edición 2022, en la que nuestro país mostró el mayor crecimiento sostenido de América Latina entre 2009 y 2022, con un incremento promedio de +9.6 puntos en Lectura, +6.5 en Matemática y +11.7 en Ciencia.

Ese progreso fue reconocido por Andreas Schleicher, director de Educación de la OCDE, quien afirmó que “el Perú es el país de América Latina que ha mostrado el mayor desarrollo educativo en los últimos 15 años, ha mejorado su calidad, cerrado brechas de género y ampliado el acceso a una educación de mejor nivel”. De manera consistente, el Perú es el único país de la región que registra una mejora sostenida en las competencias lectora y científica, y en Matemática se ubicó solo por detrás de Chile, Uruguay y México.

“El progreso del Perú en PISA confirma que avanzamos en la ruta correcta y fortalece nuestro proceso de adhesión a la OCDE. Según el reporte país de Perú 2024 de la OCDE, hemos superado 7 de los 9 indicadores exigidos, un logro que refleja el esfuerzo del Gobierno por cerrar brechas y elevar de manera sostenida la calidad de los aprendizajes”, afirmó el ministro de Educación, Morgan Quero.

