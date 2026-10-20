Piura lidera los casos de dengue en Perú con más de 13 mil contagios y ocho fallecidos

Piura es la región con más casos de dengue en el Perú con 13 205 contagios registrados por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC). Hasta la semana epidemiológica 40, que comprende hasta el 14 de octubre, también se han registrado ocho fallecidos en esta región del país.

Esta situación cobra mayor preocupación en medio un escenario de lluvias en Piura que han conllevada a la inundación de viviendas, calles y mercados, como se evidenció desde muy temprano este martes 20 de enero en ciudades como Chulucanas, Tambogrande, Sullana y Paita. Pues las lluvias y altas temperaturas generan proliferación del mosquito transmisor del dengue.

Se reportan alrededor de 1.000 contagios por cada semana en Piura por lo que las autoridades solicitan ampliar la vacunación desde los seis años. Así como evitar el contacto con aguas de inundación, eliminar los criaderos de zancudos y mantener una higiene adecuada.

Entre sus provincias, Piura registra 5442 casos, seguido por Morropón con casi 4 mil casos y Sullana que supera los 3 mil contagios.

DENGUE EN EL PERÚ

Hasta la semana epidemiológica 40 de este año, Perú acumula 71 256 casos de dengue. Lo que representa un incremento del 122% frente al mismo periodo de 2025. Además, registra 75 fallecidos por esta enfermedad según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud.

Según los datos del Ministerio de Salud, La Libertad registra 12 780 casos; Lambayeque, 8 973 y San Martín, 8.650. Mientras que Lima supera los 6 000 casos.

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