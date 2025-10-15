Piura: vecinos amarran a un poste a presunto ladrón extranjero | VIDEO

Están hartos. Un grupo de vecinos logró capturar y amarrar a un presunto ladrón luego de ser sorprendido hurtando la batería de una mototaxi que se encontraba estacionada. El hecho se produjo la mañana del último martes en la urbanización San Ramón en Piura.

Fue el propietario de la mototaxi quien descubrió al presunto ladrón de nacionalidad ecuatoriana y por ello, los vecinos lo capturaron y lo amarraron a un poste para que luego sea detenido por el serenazgo de la zona y policías.

Los serenos coordinaron con una unidad de Radio Patrulla para trasladar al individuo hasta la Comisaría de Piura, donde ya se vienen realizando las diligencias correspondientes.Los vecinos denunciaron que en los últimos días se han reportado robos de baterías, medidores e intentos de ingreso a viviendas.

