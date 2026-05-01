INPE realizó la gran final de “Yo Soy Luri” en el Penal de Lurigancho | VIDEO

En el contexto de la conmemoración del Día del Psicólogo, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) organizó la gran final del concurso de imitación musical “Yo Soy Luri – Nueva Generación 2026”, en el Penal de Lurigancho, como parte de las acciones orientadas a fortalecer el proceso de tratamiento y resocialización de los internos a través del arte y la música.

Durante dos meses, los internos, con el acompañamiento permanente de los psicólogos del área de tratamiento, ensayaron con disciplina y compromiso sus interpretaciones musicales y coreografías, potenciando su expresión artística y habilidades socioemocionales.

En la primera etapa del concurso se realizó el casting, con la participación de representantes de los 26 pabellones del recinto. Cada participante interpretó en vivo a su artista elegido, siendo evaluado en criterios como imitación vocal, caracterización, dominio escénico, creatividad y conexión con el público. El jurado calificador estuvo conformado por reconocidos imitadores del programa Yo Soy y por el profesor de la Red Nacional Musical Orquestando del INPE, Luis Zavaleta.

Para la etapa final, clasificaron 8 internos que destacaron por su calidad interpretativa y desenvolvimiento artístico, logrando cautivar al público con su talento y presencia escénica.

Tras una reñida competencia, el jurado otorgó el primer lugar al interno del pabellón 13, Argelis Colmenares Alvarado, por su destacada imitación del cantante mexicano Miguel Aceves Mejía, interpretando el tema “La Cigarra”.

El segundo lugar fue para Oscar Reyes Carrizo, imitador de José José, representante del pabellón 4; mientras que el tercer lugar lo obtuvo Oscar Izquierdo Sabroso, imitador de Oscar D’León, del pabellón 2.

La actividad contó con la participación de la directora de Tratamiento Penitenciario del INPE, Eufemia Rodríguez Loayza, quien destacó el valioso rol de los profesionales de psicología en la implementación de estrategias que favorecen la transformación personal de los internos.

Esta iniciativa artístico-cultural constituye una estrategia de intervención socioeducativa que fortalece las habilidades socioemocionales, mejora la autoestima y genera espacios positivos dentro del establecimiento penitenciario, contribuyendo de manera directa al proceso de tratamiento y reinserción social.

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