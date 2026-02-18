PJ declaró procedente ampliación de extradición de ‘El Monstruo’: ¿qué significa?

La Fiscalía logró que se declare procedente la solicitud de ampliación de extradición activa contra Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, investigado por los delitos de organización criminal, homicidio en grado de tentativa, lesiones graves y extorsión, en el marco del caso conocido como ‘Los injertos del cono norte’.

La decisión judicial determina que los hechos imputados en el Perú guardan correspondencia con los delitos atribuidos en la República del Paraguay, cumpliéndose así el principio de doble incriminación que rige los procesos de cooperación judicial internacional. Este requisito es fundamental para que un Estado pueda conceder la extradición solicitada por otro país.

Con esta resolución, el proceso de extradición continúa su curso conforme a ley y fortalece la posición del Ministerio Público en su objetivo de lograr que Moreno enfrente a la justicia peruana por los graves cargos que se le atribuyen.

PELIGROSO DELINCUENTE

El caso es impulsado por la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste (Equipo 3), a cargo del fiscal provincial Edwin Velásquez, despacho que viene liderando las investigaciones contra la presunta red criminal. Según la tesis fiscal, Moreno sería el cabecilla de la organización criminal ‘Los injertos del cono norte’, dedicada a la comisión de diversos delitos violentos.

Cabe recordar que, en este proceso, el Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra Erick Moreno, medida que refleja la gravedad de los hechos investigados y el riesgo procesal advertido por las autoridades.

