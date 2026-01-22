Policía destruyó laboratorio donde se elaboraba alcaloide de cocaína en el VRAEM

En un operativo policial de interdicción al tráfico ilícito de drogas, personal PNP ubicó y destruyó un laboratorio rústico activo para la elaboración de alcaloide de cocaína, oculto en una zona boscosa del centro poblado Las Palmas, en el distrito de Santa Rosa, provincia de La Mar, en la zona del VRAEM, región Ayacucho.

Asimismo, se logró el decomiso de 350 paquetes de PBC (29 kilos) y 385 kilos de cocaína en solución, y procedió con la incineración de aproximadamente 5,320 kilos de insumos químicos y productos fiscalizados, además de diversos bienes y enseres utilizados en el procesamiento de droga.

La operación se ejecutó tras un desplazamiento terrestre y caminata táctica, culminando sin afectación al personal ni a los medios logísticos, reafirmando el papel de la Policía Nacional del Perú en la lucha frontal contra el narcotráfico y la protección del medio ambiente.

