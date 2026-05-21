Presidencia de la República se pronuncia tras asesinato de alcalde en Piura

La Presidencia de la República lamentó la muerte de Víctor Hugo Febre Calle, alcalde del distrito Veintiséis de Octubre, quien fue asesinado por sicarios de varios disparos en Piura.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Víctor Hugo Febre Calle, alcalde del distrito Veintiséis de Octubre. Desde la Presidencia de la República del Perú, expresamos nuestro más sentido pesar y extendemos nuestras sentidas condolencias a sus familiares, amigos y a los vecinos de su jurisdicción por esta irreparable pérdida”, señala en su comunicado.

Alcalde fue asesinado en Piura de varios disparos

El alcalde del distrito de 26 de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle, fue asesinado de varios balazos mientras se trasladaba en su camioneta junto a su chofer personal.

De acuerdo a información preliminar, cámaras de seguridad captaron a dos motocicletas en las que se movilizaban cuatro sujetos, quienes interceptaron al burgomaestre cerca de su vivienda, en el asentamiento humano El Condado. Sin mediar palabra, los atacantes abrieron fuego contra la autoridad edil.

Gravemente herido, Víctor Hugo Febre pudo llegar hasta las afueras de la posta médica de San Sebastián; sin embargo, los sicarios lo alcanzaron y continuaron disparándole hasta acabar con su vida.

Los médicos solo certificaron su muerte debido a la gravedad de las heridas provocadas por los impactos de bala en la cabeza, cuello, abdomen y espalda.

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