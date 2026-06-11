Produce paraliza otra vez la temporada de pesca de anchoveta ante riesgo de El Niño Costero

El Ministerio de la Producción ordenó la suspensión de las actividades extractivas de anchoveta y anchoveta blanca en toda la zona norte-centro del litoral peruano, la principal área de pesca industrial del país. Esta medida responde a la elevada presencia de ejemplares juveniles y al deterioro de las condiciones ambientales que afectan al recurso como el calentamiento del mar causado por El Niño Costero.

La paralización tiene lugar dentro de la Primera Temporada de Pesca 2026, que se inició el 9 de abril para abastecer a la industria de harina y aceite de pescado, en donde se estableció capturar una cuota máxima de 1 millón 914 049 toneladas. De acuerdo a reportes científicos, la alta presencia de anchovetas juveniles podría agravarse por las condiciones cálidas asociadas al desarrollo de El Niño Costero.

Produce explicó que la suspensión tiene como objetivo evitar la captura de ejemplares que aún no alcanzan la talla adecuada, así como proteger el reclutamiento de nuevas generaciones de anchoveta para conservar la sostenibilidad de la pesquería.

¿EN DÓNDE SE PARALIZA LA PESCA DE ANCHOVETA?

La suspensión de la pesca de anchoveta comprende desde el extremo norte del dominio marítimo peruano hasta los 16 grados de latitud sur.

¿HASTA CUÁNDO SERÁ LA SUSPENSIÓN?

El 27 de mayo el Ministerio de la Producción amplió la medida por 15 días más, es decir hasta el 10 de junio de este 2026. Sin embargo, el levantamiento de la suspensión se realizará de forma total, parcial o progresiva, dependiendo de la evolución de las condiciones biológicas, pesqueras y ambientales.

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