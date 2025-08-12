¿Quién es el precandidato colombiano que colocó la bandera de su país en Santa Rosa?

Daniel Quintero Calle, precandidato presidencial de Colombia, fue quien colocó la bandera de su país en el distrito de Santa Rosa, ubicado en Loreto. Con un video en sus redes sociales, el político expuso su acción con el siguiente mensaje: “Nos quitaron Panamá, nos quitaron San Andrés. No voy a permitir que nos quiten el Amazonas. Santa Rosa es Colombia”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Daniel Quintero Calle (@quinterocalle)

Además, Quintero afirmó en su video que Perú sería el responsable de que su país pierda el acceso al río Amazonas. Al izar la bandera de Colombia, la “declaró” como parte del territorio colombiano.

“De ninguna manera dejaré perder el río Amazonas a manos de Perú. Ya no robaron demasiado con Panamá y el Mar de San Andrés con Nicaragua. Nuestra Colombia se defiende con el alma y como presidente, si Dios quiere, así lo haré. No podemos llorar como niños, lo que no pudimos defender como hombres. Orgulloso de mi patria. Es mi bandera y la izó aquí en la isla Santa Rosa, para declararla como lo que es, territorio colombiano. ¡Viva Colombia! Colombia se defiende”, expresa Quintero en su video.

Ante el hecho divulgado el último lunes 11 de agosto, la Cancillería del Perú calificó el incidente como un acto que “no contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica que existe entre las comunidades y autoridades peruanas y colombianas de la zona”.