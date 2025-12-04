Interno de penal de máxima seguridad sobrevive tras tragarse una aguja de coser

En Ayacucho, un interno del Penal de Máxima Seguridad de Yanamilla fue salvado de una posible muerte luego de tragarse una aguja de coser de aproximadamente seis centímetros, en un hecho que aún es materia de investigación.

El recluso comenzó a experimentar fuertes dolores abdominales, por lo que fue trasladado de inmediato al Hospital Regional de Ayacucho. Allí, los médicos descubrieron mediante exámenes especializados que el objeto incrustado en su estómago se trataba de una aguja metálica.

Gracias al uso de equipos biomédicos como el videoendoscopio y a la precisión del especialista en gastroenterología, la aguja pudo ser retirada sin causar lesiones internas. El procedimiento permitió recorrer desde la boca hasta el estómago sin generar daños en el organismo del paciente, lo que evitó una intervención quirúrgica de mayor riesgo.

Tras su recuperación inicial, el recluso fue retornado al penal. Según el personal médico, en el Hospital Regional es cada vez más frecuente la atención de casos relacionados con la ingesta de objetos extraños, como monedas, ganchos, broches, canicas, huesos y hasta baterías de reloj, situaciones que requieren intervención inmediata para evitar complicaciones graves.

