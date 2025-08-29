RENIEC anuncia que solo emitirá el DNI electrónico 3.0: ¿desde cuándo?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que, desde este viernes 29 de agosto, emitirá únicamente el nuevo DNI electrónico 3.0 con el objetivo de reemplazar las versiones anteriores del documento de identidad.

“Estamos apostando por la digitalización total de los datos. Agradecemos al DNI azul y al DNI amarillo por los años de servicio brindados al país, identificando con seguridad a cada peruano. Sin embargo, llegó el momento de dar un paso más. Por ello, desde hoy queda cancelada la emisión de ambos documentos y damos inicio a la masificación del DNI electrónico, que será el único en emitirse de manera oficial”, declaró en conferencia de prensa Carmen Velarde, jefa del Reniec.

Asimismo, Velarde anunció el nuevo tarifario del DNI electrónico: S/ 30 para adultos y S/ 16 para menores de edad.

Desde abril, RENIEC emite el DNI electrónico 3.0, considerado el documento de identidad más moderno y seguro de Latinoamérica. Sustituye a las versiones anteriores y ofrece 64 elementos de seguridad, cuatro veces más que el DNI 2.0.

Entre sus novedades figuran micro textos e imágenes de alta resolución imposibles de falsificar, un código QR único en el reverso y un sello con el símbolo del Inti Raymi. También incluye un chip reforzado con códigos internos para proteger la información personal.

El diseño combina hologramas e íconos de identidad peruana. En el anverso aparece el gallito de las rocas y en el reverso se muestra un tejido asháninka, la danza de la marinera con caballo de paso y las ruinas de Chan Chan. Machu Picchu sigue como protagonista, junto al isotipo del Reniec.

El DNI 3.0 cuenta con una vigencia de 10 años, según la Ley 32237, y será clave para implementar el voto digital en futuros procesos electorales (Ley 32270). Además, facilitará el acceso al comercio electrónico y a servicios en línea.

NUEVO DNI ELECTRÓNICO 3.0 ALCANZA 9 MILLONES DE USUARIOS

Hasta la fecha, se han emitido más de 7,5 millones de DNI electrónicos, a los que se suman 1,5 millones adicionales correspondientes a renovaciones y reposiciones, lo que representa un total de más de 9 millones de documentos entregados en todo el país.