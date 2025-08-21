Roban autopartes a taxista mientras hacía trámites para ser atendido por el SIS

Un lamentable hecho de inseguridad se registró en el distrito de Chilca (Huancayo), donde un taxista fue víctima del robo de autopartes mientras acudía a atenderse en el centro de salud de la zona. La víctima, identificada como Darío Luis Torres Cano (47), relató entre lágrimas que estacionó su vehículo, un Toyota rojo de placa A5W-413, en los exteriores del establecimiento médico para realizar sus trámites del SIS y poder recibir atención por problemas de salud.

Sin embargo, al poco tiempo fue alertado por transeúntes de que la capota de su auto estaba abierta. Al salir, encontró su unidad violentada: los delincuentes se habían llevado la memoria del vehículo, herramienta indispensable para su trabajo diario como taxista.

Personal de la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (DIPROVE) llegó hasta el lugar para realizar las pericias correspondientes e iniciar las investigaciones que permitan identificar a los responsables.

Torres Cano contó que recién se reincorporaba a su labor luego de haber estado un mes postrado en cama debido a una enfermedad. “Hoy era mi primer día de volver a trabajar y me encuentro con este robo. Tengo hijos menores que mantener”, lamentó.

