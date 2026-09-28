Ronderos obligan a jueza a hacer “ranas” como castigo: La acusan de quedarse con S/35 mil | VIDEO

La jueza de paz de Codo de Pozuzo, región Huánuco, Blanca Marisol Quinto Arroyo, fue sometida a un “castigo” por parte de ronderos, quienes la obligaron a realizar varias “ranas” en la plaza principal de este distrito.

El escarmiento se habría producido luego de que una mujer acudiera ante los ronderos para denunciar un presunto pago irregular de S/35 mil a la jueza hecho por su exconviviente en medio de un proceso de separación de bienes.

El castigo quedó registrado en un video que se hizo viral en redes sociales. En el clip se observa a una mujer increpando a la jueza y, después, cómo ella es llevada hasta la plaza principal, donde tuvo que hacer “ranas” frente a los vecinos que se aglomeraron en el lugar.

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