Secuestran y asesinan a chofer de combi para robarle su vehículo en Puno

Un padre de familia de tres hijos y que se ganaba la vida como transportista, identificado como Fredy Wilfredo Turpo Mamani, de 36 años de edad, encontró una trágica muerte. Él fue torturado y asesinado por unos delincuentes.

El conductor desapareció la noche del jueves 2 de octubre luego de hacer un servicio especial a tres individuos. Estos le pidieron que los llevara desde Juliaca hasta el desvío Ñaupapampa, en el distrito de Asillo, provincia de Azángaro, región Puno.

Turpo Mamani presuntamente fue secuestrado y asesinado por los tres sujetos, quienes se habrían llevado su unidad. Su cadáver fue localizado la mañana del sábado en la laguna Altagracia, en la jurisdicción del distrito de San José, provincia de Azángaro. El cuerpo fue hallado con diversas heridas, y estaba atado de manos y pies.

La noche del domingo, el féretro fue llevado hasta la puerta de la comisaría de Asillo, ya que los agentes no se habrían interesado cuando se denunció la desaparición del conductor. Ante la protesta, uno de los policías se justificó alegando que en la dependencia policial solo cuentan con 4 agentes por turno y no tienen un vehículo operativo.

