Señor de 103 años acudió a votar acompañado de su hija y su nieto | VIDEO

José Santos Fernández Marlo, de 103 años, llegó caminando a emitir su voto, acompañado de su hija y su nieto. El señor más longevo de Chota, en la región Cajamarca, conocido como el profesor ‘Marlito’, acudió a votar en la I.E. N.° 10381 de la mencionada ciudad.

Durante la jornada, manifestó encontrarse en buenas condiciones para ejercer su derecho al sufragio y exhortó a los jóvenes y adultos mayores a cumplir con su deber ciudadano. Asimismo, don José Santos consideró que el próximo Presidente debería dar prioridad al sector educativo, por ser una de las principales necesidades del país.

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