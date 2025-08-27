Sheyla Gutiérrez: expareja y presunto asesino se entregó a la Interpol

Jossimar Cabrera, expareja y presunto autor del asesinato de Sheyla Gutiérrez, se entregó a las autoridades de la Interpol. El cuerpo de la madre de familia de nacionalidad peruana fue hallado en California.

Alrededor de las 6:20 de la mañana de este 27 de agosto, Cabrera se presentó en la oficina central de la Interpol en Lima de manera voluntaria. El presunto asesino acudió en compañía de su abogado Roberto Robles.

EL CASO DE SHEYLA GUTIÉRREZ

El 9 de agosto de 2025, Sheyla Gutiérrez Rosillo (33 años), ciudadana peruana residente en California, fue reportada como desaparecida junto a sus tres hijos menores de edad. Durante esa misma jornada, sostuvo una videollamada con su madre, Helga Rosillo, donde confesó sus intenciones de denunciar a su pareja, Josimar Cabrera Cornejo, por violencia doméstica, incluso en presencia de los menores

Al día siguiente, al no responder a nuevas llamadas, la familia contactó a Cabrera, quien afirmó que Sheylla había sido detenida por el control migratorio. Sin embargo, esa versión fue desmentida: la oficina no opera los fines de semana y la cita estaba programada para septiembre.

Cámaras de seguridad del condominio donde vivía la pareja captaron a Cabrera arrastrando un bulto envuelto en sábanas o cortinas el mismo día de la desaparición, un material que coincide con la envoltura del cuerpo hallado posteriormente. Su cuerpo fue encontrado sin vida días después en California, en una zona cercana al Bosque Nacional Ángeles.

Los tres hijos fueron llevados al Perú junto a Cabrera, quien fue intervenido en el Aeropuerto Jorge Chávez, pero liberado horas después por no existir orden de detención. Actualmente, los tres menores permanecen bajo el cuidado de los abuelos maternos.

Las autoridades norteamericanas han registrado denuncias previas contra Cabrera. En 2017 fue denunciado por agresiones y amenazas a Sheyla y en 2012 fue detenido por portar un arma y envoltorios de PVC.